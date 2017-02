Irene Villa: "Los terroristas solo son gente que cayó en una trampa"

La música que acompaña a la madrileña Irene Villa nos habla, siempre, desde el optimismo. Como el Color esperanza de Diego Torres, en cuya letra la periodista, psicóloga y escritora encontró la inspiración para dar título a su primer libro, Saber que se puede. El pasado otoño se cumplieron 25 años del atentado de ETA al que Villa sobrevivió, pero en el que perdió sus dos piernas y tres dedos de una mano. Y también Seguiré, de Destino Silvania, nos habla de felicidad y superación.

La Alegría del Cirque du Soleil le recuerda a sus tres hijos, todos ellos nacidos tras el alto el fuego, a quienes quiere dar mensajes de optimismo. Ella misma ha sorprendido, en ocasiones, por ser demasiado comprensiva con quienes le pusieron una bomba. "Entiendo a los terroristas, entiendo que caigan en esa trampa", cuenta Villa, que hoy está leyendo Patria, el premiado libro de Fernando Aramburu, sobre los años de violencia en Euskadi.

Frente a Gemma Nierga en el Hoy por hoy, esta superviviente ha recorrido, también, su vida anterior a aquel atentado que llegó cuando solo tenía 12 años. De niña, le gustaba Alejandro Sanz, el cual fue al hospital a verla tras el atentado. Angels, de Robbie Williams, le hace pensar en sus médicos: en los que tantas veces le han ayudado. "Qué importante, que nos digan que no estamos solas", cuenta quien pasara sus años de juventud bailando Love is in the air, de John Paul Young.

Villa se casó escuchando Halo, de Beyoncé. "Conocí a Juan, mi marido, cuando ya tenía 30 años. Había tenido más relaciones, y no quería saber nada de los hombres. Así que me gustó esta canción, que hablaba de derribar muros".

