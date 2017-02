Así se hizo 'Resitiré', el vídeo donde los niños con cáncer cantan contra la enfermedad

La Fundación JuegaTerapia ha hecho suya la canción del Dúo Dinámico 'Resistiré' y ha grabado un videoclip como himno de lucha por el Día Internacional del Cáncer Infantil. Esta asociación, que nació hace 6 años, tiene como objetivo que estos niños sean felices durante todo el tiempo que dura su tratamiento, que jueguen, y se olviden de su enfermedad. Ana Rubau, directora de marketing de la Fundación, cuenta cómo surgió la iniciativa. "La idea original es de la presidenta de la Fundación, que lleva años diciendo que la letra es maravillosa y les viene que ni pintada a los niños". Perseverando, dice Rubau, las cosas suceden: El Dúo Dinámico ha cedido los derechos y el videoclip es ya una realidad. Con la repercusión que está teniendo la canción, "los niños se sienten muy apoyados y reconocidos".

El lema de la Fundación es "La quimio jugando se pasa volando". Y es que cuando un niño se somete a un tratamiento de quimio, siente ansiedad. Al trauma físico impuesto por la propia enfermedad y la quimioterapia se añade el trauma emocional: "Un hospital es un territorio árido para el niño y para los padres". El juego ayuda a mitigar el dolor. Según el doctor Mario Alonso Puig, Patrono de Honor de la Fundación Juegaterapia, cuando el niño está jugando y ese juego le absorbe, tiene el efecto beneficioso de la relajación y una mayor sensación de estar a salvo.

Las iniciativas de JuegoTerapia

En la Fundación opinan que el juego no solo tiene un claro impacto en cómo se vive la experiencia de estar hospitalizado, sino que también podría tener un impacto favorable en la recuperación de la salud. Es por ello que han puesto en marcha otras iniciativas como El Jardín de mi Hospi, que consiste en recuperar las azoteas en desuso de los hospitales y convertirlas en jardines para que todos los niños ingresados puedan jugar al aire libre en un entorno verde y lúdico. También son los responsables de los Baby Pelones, los muñecos que llevan un pañuelo en la cabeza de los que ya se han vendido más de 450.000. "Estas navidades han sido el juguete más vendido en España", destaca Ribau. La recaudación ha permitido la apertura de una beca de investigación de 100.000 euros en el CNIO contra el cáncer infantil. Y es que, como afirma la directora de marketing de Juegaterapia, "cuando conoces a estos niños no hay vuelta atrás, no puedes dedicarte a otra cosa que intentar ayudarles".

El 'making of' del vídeo

Nuestra compañera Sonia Ballesteros estuvo en la grabación del videoclip y ha hecho su particular making of del vídeo, a través del cual hemos conocido a algunas de las voces de la canción. Además los padres expresan cómo la canción se convierte casi en un grito de guerra que conecta tanto con los pequeños como con ellos: "Los padres también hemos resistido".



