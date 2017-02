"Mi única opción ahora mismo es dar clases particulares de inglés, como cuando tenía 15 años"

Mamen aterrizó en 2012 en Tucson, Arizona, donde la Universidad de Arizona le había concedido una beca para realizar el doctorado en literatura hispanoamericana a la par que impartía clases a alumnos de grado. "Yo ya tenía 3 años cuando abandoné España, y mis años de “inquietud” habían pasado. Mi motivo era de necesidad. Es cierto que yo había elegido el difícil camino de la investigación", nos cuenta. En mayo de 2016 volvió a Madrid, y en septiembre consiguió trabajo (temporal) en una universidad privada. "Las condiciones eran lamentables", relata.

Ahora mismo está desempleada y buscando activamente empleo en colegios y universidades privadas. "He trabajado muchos años para conseguir esto. Y me encuentro en paro, con un doctorado, y pensando en si debería volver a dar clases particulares de inglés. Me han ofrecido dar clases de inglés por siete euros la hora que es algo que hacía con 15 años. Ya tengo más de 35 años" y esta situación "me impide tener acceso a la compra de una vivienda, o planificar tener hijos".

