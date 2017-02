¿Es legal la reventa on line?

Hoy se han puesto a la venta las entradas de los conciertos que Elton John realizará en España. El 18 julio Las Palmas, el 20 de Julio en Marbella y el 3 diciembre Barcelona. Y ya estamos todos pendientes, expectantes que todo funcione bien, porque últimamente la venta on line viene acompañada de polémica.

La última tiene como protagonista la gira “Lo niego todo” de Joaquin Sabina. Los promotores de la gira han denunciado fraude en la venta de las entradas del concierto en A coruña. La empresa 'Viagogo' está ofreciendo entradas de reventa para el concierto unas entradas que la organización aún no ha puesto a la venta.

Tito Ramoneda, director de la empresa The Project encargada de la gira de Sabina denunció el caso y ayer el diputado de Ciudadanos Félix Álvarez, Felisuco, un hombre de teatro, por tanto muy sensible ante este tipo de fraude, pidió que se regulara la Ley. Dijo que esta practica no favorece para nada a los más necesitados porque las entradas baratas se encarecen mucho.

Con Jesús soria nos hemos planteado esta mañana si estas webs on line que revenden son legales y hemos llamado para entender qué pasa a Javi Sánchez redactor de la revista GQ.com

Comentarios