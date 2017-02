El segundo cerebro

¿Cuántas veces has disfrutado de una comida deliciosa pero que no te ha dado muy buena digestión? Muchas, seguro. Pero cuidar nuestro aparato digestivo no sólo es una necesidad, sino que cada vez está más de moda. El estómago (y el intestino) son las estrellas indiscutibles de este proceso y cuidarlos es sinónimo de estar fuertes, sanos y más felices. En Be OK te vamos a dar los motivos por los que necesitas subirte al carro de esta tendencia…

¿Qué es la microbiota intestinal? ¿Podemos llamarla flora intestinal?

Quizás a muchos no os suene el término “microbiota” intestinal, pero sí conoceréis el de “flora” intestinal. Aunque es lo mismo, decir flora intestinal no sería correcto porque en el intestino no tenemos flores sino animales. La microbiota intestinal es el conjunto de microorganismos vivos que habitan nuestro tracto digestivo y es diferente en cada persona, algo así como nuestro código de barras. Se encarga de:

1. La digestión de macronutrientes y micronutrientes 2. Conseguir el correcto funcionamiento del sistema inmunitario 3. Equilibrar nuestras funciones digestivas 4. Protegernos frente a gérmenes patógenos 5. Estimular y madurar nuestro sistema inmunitario 6. El desarrollo de la mucosa intestinal 7. La biosíntesis de algunas vitaminas

Los estudios han demostrado que una buena alimentación rica en fibras prebióticas, frutas y verduras variadas, que incluya cierta cantidad de grasas saludables y de proteínas vegetales y animales hace que tengamos una microbiota intestinal equilibrada.

Si nuestra microbiota intestinal está alterada o perjudicada, lo notaremos padeciendo estreñimiento, diarrea, gases, trastornos de la piel o articulaciones… e incluso enfermando muy frecuentemente. La acción conjunta de probióticos y prebióticos (cebolla, ajo, plátanos, espárragos, alcachofas…) nos garantizará el buen funcionamiento de nuestra salud intestinal.

Y en el panorama gastronómico las buenas digestiones también están de moda. Carlos Cano, compañero de Play Gastro, nos habla de fermentados, comida sana y nos recomienda los mejores restaurantes:

ESCUCHA AQUÍ EL PROGRAMA COMPLETO:

