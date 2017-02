David López: "Si vamos a jugarles de tú a tú, nos meten los goles que quieran"

El Real Club Deportivo Espanyol afrontará este sábado un duro escollo en el Santiago Bernabéu. El equipo de Quique Sánchez Flores intentará ganar en su estadio al Real Madrid, líder de la competición, después de 21 años sin conseguirlo.

Para analizar el partido, pasó por 'El Larguero', David López, futbolista que este verano regresó tras su aventura en Italia. "A pesar de la derrota ante la Real, creo que llegamos bien al Bernabéu. Si no es nuestro mejor momento, es uno de los mejores", comentó.

El jugador catalán siempre se había desempeñado como centrocampista, pero debido a circunstancias del equipo, tuvo que empezar a jugar en la demarcación de central. "Al principio me costó un poco adaptarme a la posición de central. Desde el primer momento que jugamos juntos Diego Reyes y yo nos entendimos muy bien", afirmó.

Sobre si firmaría el empate o no, David López se mostró cauto y aseguró que la idea del equipo no es muy ofensiva. "A mí me gusta ganar siempre, pero es verdad que hay que ser listos. Si vamos a jugarles de tú a tú te pueden meter los goles que quieran".

