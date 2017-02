Rafa Márquez: "Si fuera Messi no me pensaría mucho renovar"

Este viernes pasó por 'El Larguero' el ex jugador del Fútbol Club Barcelona Rafa Márquez. El zaguero mexicano continúa su carrera como profesional en su país y actualmente lo hace en el Atlas. El defensa, que acaba de cumplir 38 años, sólo piensa en el fútbol.

Sin duda su etapa más laureada fue la que pasó en el Barcelona, donde conquistó varias Ligas y una Champions. "Disfruto del momento, pero sí que de vez en cuando extraño el Barcelona. La ciudad, los amigos, la comida... pero esos momentos siempre van a estar en el recuerdo".

El jugador del Atlas, que jugó varias temporadas junto a Leo Messi, también opinó sobre la renovación del futbolista argentino. "Messi es un icono del club, él y su familia están muy contentos allí. Yo si fuera Messi no me lo pensaría mucho en una institución que me lo ha dado todo".

El mexicano analizó la derrota ante el Barcelona por 4-0 en Francia. "Me sorprendió totalmente lo del PSG. Tuvo mucho mérito lo que hicieron, fueron muy valientes".

No obstante, Márquez no piensa que esté todo decidido. "El Barcelona es muy capaz de darle la vuelta a la eliminatoria. No hay que dar por muerto a este equipo".

Por último, el capitán de la selección mexicana se ve con fuerzas para intentar estar en su quinta cita mundialista. "Es una ilusión y un deseo poder estar en el Mundial de Rusia, pero intento ir día a día. Queda más de un año y estoy en la recta final de mi carrera".

Comentarios