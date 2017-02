Quienes padecen Asperger reclaman una ley que garantice sus derechos

Hoy se celebra el Día Internacional del Síndrome de Asperger con el objetivo de visibilizar las necesidades de este colectivo y concienciar a la opinión pública sobre las consecuencias del síndrome.

¿Qué es el síndrome de Asperger?

Forma parte de los trastornos del espectro autista. Se trata de una perturbación en el neurodesarrollo que provoca un funcionamiento diferente del cerebro de las personas afectadas, especialmente en tres ámbitos: la comunicación, la interacción social y la flexibilidad cognitiva, es decir, la adaptación a las demandas del día a día. Los individuos con asperger carecen de comprensión social, lo que les hace especialmente vulnerables a abusos y manipulaciones por su incapacidad para interpretar las intenciones de los demás.

¿Cuáles son sus demandas?

La persona Asperger presenta un estilo cognitivo distinto. Su pensamiento es lógico, concreto e hiperrealista. Su discapacidad no es evidente, sólo se manifiesta al nivel de comportamientos sociales disfuncionales.

Desde la Confederación española de autismo y la Confederación Asperger España piden al Parlamento que apruebe una ley que garantice los derechos de los individuos con asperger, en concreto, el derecho a la accesibilidad cognitiva. Para ello, solicitan que se diseñen sistemas de señalización en los espacios públicos y tecnologías de la información específicas para personas con TEA.

En un acto informativo celebrado en Madrid este jueves con motivo del día internacional del Asperger, Luis Cayo Pérez, presidente del Comité Estatal de Representantes de personas con discapacidad (CERMI) ha denunciado la falta de información sobre este trastorno en la mayoría de la población: "Tiramos de estereotipos como que los afectados no hablan o saben relacionarse en un grupo, y eso provoca discriminación laboral", ha lamentado. "El problema es que hasta que no interactúas con la persona no te das cuenta de que es distinta, eso hace que la persona se sienta incómoda y tensa en la relación personal. El desconocimiento y la ignorancia provocan las barreras".

La intervención desde la infancia es vital

Miguel del Pino, afectado por el síndrome, ha pedido más medios para que los colegios puedan dar un tratamiento adecuado a los niños con asperger. "La mejor manera es ir a la raíz del problema, los colegios, las instituciones educativas. A mí no me detectaron el problema hasta los 21 años y lo pasé muy mal en el colegio y en el instituto", ha lamentado. El joven ha insistido en los beneficios de diagnosticar el síndrome desde la infancia para asistir y ayudar a los afectados.

