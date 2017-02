"Existen muchos muros de incomprensión hacia los niños con altas capacidades"

Lola Rodrigo quiere compartir en el Diario "la frustración que sentimos los padres de niños de altas capacidades". Su segundo hijo a los 2 años empezó a decirles que no quería ir al colegio, y "el pediatra nos recomendó que le hicieramos unos test de inteligencia así que con 4 años descubrimos que tenía altas capacidades", relata. Lola y su pareja le cambiaron a un centro público para que pudiera acceder al Programa de enriquecimiento de altas capacidades. "Los profesores que yo me he topado con mis hijos confunden la falta de interés ante tareas claramente repetitivas con TDAH, no es que sean niños que no se concentren, es que no les gusta hacer tareas repetitivas", cuenta Lola, "y al final tienes un niño que somatiza, que no quiere ir al colegio". Los muros de incomprensión provocan que "casi toda la sociedad crea que es una ventaja, no se ve como un problema ni para los padres, ni para ellos".

Diariodehoyporhoy@cadenaser.com

Comentarios