José Coronado: "Todavía no hemos llegado a equiparar a los hijos y a las hijas"

Javier Cámara, Roberto Álamo y José Coronado se ponen en la piel de tres cuñados en Es por tu bien, una comedia que llega a la gran pantalla el 24 de febrero. Los tres odian con todas sus fuerzas a sus tres yernos y elaboran un plan para 'deshacerse' de ellos. Los actores nos han acompañado en Hoy por hoy con Gemma Nierga para contarnos todos los detalles de la película.

En los últimos años les hemos visto interpretar grandes dramas como Que Dios nos perdone, en el caso de Roberto Álamo, Truman, en el de Javier Cámara o El hombre de las mil caras en el de José Coronado. Sin embargo, ambos han dado un salto a la comedia con esta película en la que sus personajes se enfrentan a un 'perroflauta', a un 'nini' y a un argentino fotógrafo, los novios de sus hijas.

Javier Cámara está convencido de que él ha sido alguna vez un novio indeseable. No así Roberto Álamo, que no tuvo una relación estable hasta los casi treinta. José Coronado, en cambio, es todo un experto porque dice que se ha tenido que enfrentara varios suegros y que, además, se le daban muy bien. "He sido bastante farsante a la hora de dar buena imagen", comentaba con humor. Ahora será él el que se enfrente, en unos años, a los posibles yernos de su hija.

Al fin y al cabo la película representa la realidad de nuestra sociedad."Se verán reflejados en los cuñados, los yernos, sus mujeres... Está reflejado todo el espectro familiar", explicaba Coronado. Los tres coincidían en que sigue existiendo una sobreprotección por parte de los padres, algo machista, hacia las hijas."Todavía no hemos llegado al punto de equiparar a los hijos y a las hijas", añadía.

Roberto Álamo destacaba que la relación con los hijos siempre tiende al sufrimiento y se deja de lado el disfrute que puedan compartir con ellos. "Estos tres padres ni huelen el disfrute", decía refiriéndose a la película.

Javier Cámara describía que hacer comedia "es muy difícil, pero es fácil de ver", porque opina que el drama llega más profundamente al espectador que los momentos de risa. "Los premios llegan por los papeles dramáticos", destacaba Álamo.

Cámara se encuentra también trabajando en la nueva temporada de Narcos, para la cual tiene que prepararse el acento colombiano."En Narcos está lo mejor de cada casa, ojalá representemos bien a España", destacaba.

Álamo agradecía haber acabado la obra teatral Lluvia constante, un drama que duró en los escenarios dos años."Otro drama haciendo de policía con problemas de conducta", describía un poco hastiado.

Actualmente a Coronado se le puede escuchar en Batman: La Lego película, donde ha doblado a Alfred, el mayordomo del superhéroe.

