Rajoy mató a un amigo suyo

Si te estabas preguntando por qué diablos todavía no había salido Donald Trump en Nadie sabe nada, en este programa se acaba el misterio. Y no será el único que se resuelva. También estos otros: ¿Por qué cuando algo huele mal, lo olemos un par de veces y luego se lo damos a alguien próximo para que lo huela también?; ¿Por qué cuándo estás en una playa sin apenas gente se te planta siempre una familia al lado?; Si se supone que no debemos abusar del jarabe para la tos, ¿por qué narices viene con vaso de chupito?

