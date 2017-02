Diego López: "Estoy sumamente agradecido por el recibimiento"

Diego López volvió al Santiago Bernabéu en partido oficial tras su salida del club en el verano de 2014. Su última visita al que fue su estadio se produjo en diciembre de 2014 en un amistoso del Real Madrid ante el Milán y como aquella vez, fue muy bien recibido.

"No he hecho nada para que no se me quiera en el Bernabéu, siempre he luchado por este club y he antepuesto todo por él. A veces, se valora más el madridismo que el tiempo que pasas en el club", explicó el portero, que añadió "estoy sumamente agradecido por el recibimiento".

Sobre el partido, el meta reconoció que a los suyos les faltó garra y saber definir las ocasiones que tuvieron. "Se podría haber hecho más, con más mordiente. Han jugado cómodos y dos detalles de calidad les han resuelto el partido", analizó Diego López, que no quiso entrar en polémicas arbitrales, "los errores son cosas a favor o en contra que pasan todos los domingos".

Además, quiso comentar que a pesar de la irregularidad de los suyos, el proyecto del Espanyol no ha hecho nada más que empezar y aún le queda mucho a los de Quique Sánchez Flores. "Es un año difícil con mucha gente nueva", apuntó.

