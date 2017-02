Notar la dureza de su polla, pétrea durante el estribillo, me hizo confiar en que si aguantábamos las dos horas que quedaban por delante de concierto, aquel tipo y yo follaríamos de lo lindo. Música techno de esta que me sigue gustando tanto, que me convirtió casi en un personaje de ciencia ficción. Espécimen ansioso por fornicar, que hasta podría ahorrarse sentimientos de esos tan humanos.

Buscamos excusas baratas para sofisticar los polvos esporádicos. Hay una tendencia a decirse frases de cariño que ni siquiera son necesarias cuando te metes en la cama con alguien por primera vez. Humanizamos el sexo por encima de nuestras posibilidades: No me digas que me quieres la primera vez que nos acostamos. No dejes que te responda que yo a ti también. Ni tú ni yo necesitamos mentirnos para dejarnos querer aunque solo sea durante este rato.

Cada vez que este grupo que suena estrena nuevo disco, yo me acuerdo de aquella polla pétrea entre mis nalgas contonéandose a mi mismo ritmo...Haciéndome creer casi de otra galaxia, aunque solo fuera porque hubo un tiempo en el que me enseñaron a vivir en ella. Una en la que aprendí a no querer a los que simplemente fueran amantes. Aunque solo fuera para hacerme mayor y follarme a quien quisiera.

Qué bien; siempre me facinó burlarme del futuro.

¿Alguien se enteró por fin de si los androides soñaban con ovejas?

