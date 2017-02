Laso: "Me dicen que no me enfade tanto con Llull, que es como yo"

Tras 19 años sin ganar la Copa del Rey, el Real Madrid lleva cuatro consecutivas desde que Pablo Laso llegó al banquillo. El técnico pasó por El Larguero y elogió a sus jugadores entre los que destacó al MVP del torneo, Sergio Llull. "Llull es un jugador especial, me dicen que no me enfade tanto con él que es como yo", destacó.

El preparador de los blancos destacó que la consecución de la Copa en Vitoria ha sido una de las que mejor le han sabido. "A veces lo que más cuesta es lo que más disfrutas. Hemos tenido tres partidos dificilísimos, ha sido una Copa muy buena", comentó.

Por otra parte, el gran nivel que están demostrando los blancos está empezando a dar que hablar en la NBA, y la continuidad de los de Pablo Laso puede verse en duda. "La gente que está en este equipo sabe lo que es el Real Madrid, somos todos profesionales y pensamos en el futuro y es normal que otros equipos quieran pescar en nuestro club", admitió.

