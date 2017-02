Voro: "Se puede ganar al Real Madrid"

El Valencia Club de Fútbol realizó ante el Athletic Club uno de los mejores partidos, si es que no fue el mejor, de lo que va de temporada. El equipo de Salvador González Marco "Voro" venció por 2-0 y apenas sufrió ante el equipo bilbaíno.

Para celebrarlo, el entrenador del conjunto valencianista se pasó por 'El Larguero' para analizar el encuentro y la situación del equipo. "Para nosotros son tres puntos muy importantes, los necesitábamos. Hemos hecho una primera parte muy seria".

Aunque parece que el cuadro ché se ha despegado un poco de la parte baja, Voro no piensa en otra cosa que en salvar la categoría. "El objetivo es la permanencia, aunque queden muchos partidos, ese sigue siendo el objetivo".

El entrenador valencianista analizó también el encuentro ante su próximo rival, el Real Madrid. "Al Madrid le veo muy bien. Son muy poderosos, no es casualidad que estén ahí arriba en la clasificación. Pero sí que es verdad que la competición va castigando poco a poco a los equipos y hay que estar compitiendo todos los partidos con la garantía de que se puede ganar. Sabemos de la dificultad del partido, pero también tenemos la ilusión de que vamos a competirlo".

Además, también comentó su situación personal dentro del club y afirmó no tener tomada la decisión. "Como entrenador se sufre mucho. No pienso en el futuro, prefiero ir día a día, no me paro a pensarlo ni un momento".

