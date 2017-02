Jordi Xuclà: "No ha habido diálogo sobre los asuntos de fondo"

El diputado del Partido Demócrata Catalán, Jordi Xuclà ha negado esta mañana en ‘Hoy por Hoy’ que el gobierno central y la Generalitat estén negociando una salida para la cuestión soberanista, como ha asegurado el Delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, según el cual, esa posible solución no contemplaría la celebración de un referéndum. “No ha habido diálogo sobre los asuntos de fondo, no ha habido diálogo para hacer frente a las 46 propuestas que planteó al gobierno la Generalitat”, ha asegurado Xuclà, que ha criticado la estrategia del Ejecutivo en el “asunto catalán” y ha advertido de que cualquier negociación debe incluir la celebración de esa consulta. “Esperamos el inicio de esa negociación. No nos hemos levantado nunca de la mesa, esperamos la negociación sobre estos puntos, pero sobre todos, sobre los 46, y 46 quiere decir 45 + 1, y quiere decir algo que constitucionalmente es posible como es la delegación de una competencia para la celebración de un referéndum no vinculante”.

Para Xuclà, “el gobierno tiene un diagnóstico de qué pasa en Cataluña desenfocado, una mirada absolutamente intermitente”, y ha cuestionado la utilidad de los viajes de Soraya Sáenz de Santamaría a Cataluña, “la señora vicepresidenta tiene un despacho ahora en Barcelona, me parece que es un despacho para cargar el móvil, pasar un día e irse el otro”. En su opinión, este es uno de los problemas, “que los ministros van y vienen en un día, no se dedican a ver en profundidad lo que está pasando en Cataluña”, que se suma, además, a la forma de actuar de Mariano Rajoy. “La estrategia de Rajoy no puede ser la de que con el tiempo se curan las cosas. En el caso catalán, el paso del tiempo no lo cura todo, sino que agrava todo. La desafección hacia el gobierno central ha crecido muchísimo. En Cataluña, un 80% creen que la solución al estado actual de las cosas pasa por que la cuidadanía sea consultada”, ha insistido el diputado del Partido Demócrata Catalán.

