Mónica Carrillo convierte sus tuits con microrrelatos en un libro

Aforismos, haikus, micropoemas...La periodista Mónica Carrillo no es muy fan de las etiquetas, pero sí de las palabras. Entre poesía y tuits, 'El tiempo todo locura' (Planeta) es el tercer libro de la presentadora de los informativos de fin de semana de Antena 3, que ya ha publicado las novelas ‘La luz de Candela’ y ‘Olvidé decirte quiero’. En este último libro recoge una selección de los mejores microcuentos publicados en la red social de los 140 caracteres, donde tiene más de 370.000 seguidores.

¿Poesía, entonces? ¿Microrrelatos? “Con que emocione, con que pellizque estoy satisfecha; se llame como se llame”, afirma Carrillo, y sostiene: “Hablar de poesía son palabras mayores”. Cuando escribe, desvela que le gusta buscar la musicalidad en las palabras: “Voy entonando mientras voy escribiendo y me viene la rima”.

No es que te eche de menos,

es que todavía espero.

No es que te siga buscando,

es que quedó tu recuerdo. #microcuento — Mónica Carrillo (@MonicaCarrillo) 18 de febrero de 2017

Sus microcuentos parecen a veces nostálgicos, tristes, pero dice la escritora que no se pasa las noches llorando, mirando los recuerdos atormentada. Sin embargo, “a la hora de escribir el drama y la melancolía es mucho más socorrida” y por ello le gusta “echar mano de los recuerdos”.

Escribir le ha venido de forma natural, casi sin quererlo; quizás porque “necesitamos ver escrito lo que queremos entender, o lo que queremos decir”. Y es que, admite: “Ni en mis mejores sueños pensé que escribiría; me considero osada pero no tanto. La realidad me ha hecho ver que soy mucho más valiente de lo que pensaba, y me gusta reconocerme valiente”. “No sé por qué he escrito este libro, pero me encanta no saberlo”, confiesa.

