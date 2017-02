Lo que pasaría si Messi dijese: "me gustaría Sampaoli"

'El Larguero' hizo este lunes un programa especial desde Sevilla. Dos días antes del importante duelo de octavos ante el Leicester en Champions del Sevilla. Del equipo hispalense y de su entrenador habla Manu Carreño en su comentario en 'Hoy en Hoy'.

"Sampaoli es el hombre de moda en nuestra liga. Lo saben en Sevilla y lo saben en Barcelona. Mañana hay una prueba de fuego. Partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones.

Nunca en la historia de la Champions el Sevilla se ha metido en cuartos. Mira que puso alto el listón Unai Emery y parece que Sampaoli está empeñado en ponerlo todavía un poquito más arriba. Se ha metido al sevillismo en el bolsillo. Pero eso no es lo más importante.

Lo más importante y a la vez lo más preocupante es que a Sampaoli, que le queda esta temporada y la que viene, como ayer dijo Pepe Castro en 'El Larguero' le ha ofrecido un año más de contrato. Prolongar una temporada más.

Seguramente para asegurarse que esté un año más entrenando al Sevilla y para subirle la cláusula, en caso de que esos cantos de sirena que llegan de Barcelona acaben convirtiéndose en realidad.

Porque en el Barça Messi no decide el entrenador, pero sí que me imagino a Bartomeu preguntándole en una charla qué entrenador le gustaría para el Barça. Si Messi responde: "me gustaría Sampaoli", puede que Pepe Castro pueda echarse a temblar. O no. O subirle la cláusula para en caso de que se fuera saque tajada económica. Algo parecido a lo que hizo con N'Zonzi, que le ha subido de 30 a 40 millones de euros.

Es sin duda un momento especial para el sevillismo y dentro de ese momento brilla Sampaoli. El hombre de moda que cotiza al alza, de momento en el Sevilla".

El Larguero, desde Sevilla y con el Sevilla

En el programa especial en la capital andaluza estuvieron el presidente del Sevilla, José Castro, los jugadores Pablo Sarabia y Vicente Iborra, y leyendas del sevillismo como Joaquín Caparrós o Pablo Alfaro.

Castro habló de la continuidad de Monchi: "Uno de mis trabajos es que Monchi continúe" y, sobre los ultras en el Pizjuán, comentó que "no hay necesidad de insultar" antes de añadir que realmente tienen un problema.





Comentarios