"Perdimos a nuestro bebé a los 7 meses de embarazo y mi marido no tuvo derecho a baja de paternidad"

María perdió en el mes de mayo a su "bebé de forma inesperada, estando embarazada de 7 meses". Ese día lo recuerda como una pesadilla "la del ingreso, del parto inducido, de los llantos de los recién nacidos a nuestro alrededor", pero el peor momento vino después, "el de más tristeza y más rabia". Fue "cuando acudimos a la seguridad social a darnos de baja. Mi marido solicitó una semana de su baja paternal, para llorar, para recomponerse, para estar conmigo. La funcionaria, despues de comentar el caso en voz alta con dos de sus compañeros como si estuviera en un bar, le dijo a mi marido, a esa persona que le había cantado nanas a mi barriga cada noche, que había estado visitando y comparando guarderías y que había montado ilusionado la cuna la semana de antes, que no tenía derecho a esos días de baja porque, yo sí había sido madre pero él no, él en realidad no había sido padre", relata María. Las madres tienen derecho a baja maternal si se sobrepasan los 180 días de gestación fetal, pero no los padres. "Qué daño nos hizo. Y qué daño se sigue haciendo a todos esos padres que reclaman lo que debería ser normal, que ellos son el 50% de un hijo, para lo bueno y para lo malo", concluye.

