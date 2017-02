Carlos Fernández reconoce que se enteró del cambio de su contrato por un compañero. Asistió a la Seguridad Social y al pedir la Tarjeta Sanitaria Europea se la denegaron ya que figuraba como un trabajador en prácticas. "Ahí empezamos a mirar nuestras vidas laborales y nos dimos cuenta, de que desde que el principio, figurábamos con un contrato distinto al que habíamos firmado nosotros, que es por obra y servicio".

Según el investigador, la situación es "absolutamente indignante" entre otras cosas porque, según él, supone despedirse del finiquito que reconoce el contrato por obra y servicio. Denuncia además que nadie les informa y que cuando preguntan más de la cuenta lo que les dan a entender es que son unos privilegiados y lo que tendrían que estar haciendo es sus investigaciones y no preocupándose por derechos laborales, "lo cual es una situación aberrante".

"Pero esto no es más que la gota que colma el vaso", dice Carlos, que además cuenta cómo en la última convocatoria del ministerio de educación, se reconoció un aumento salarial retroactivo, que están incumpliendo, por no mencionar además los constantes retrasos en las convocatorias de estancias internacionales. "Nos sentimos como si nos tratasen como alguien que se dedica a un hobby y no a una profesión de la que depende buena parte de la innovación social y económica de este país".

