El drama de los españoles tras el 'brexit': "Desde hace 7 meses soy consciente de que no soy inglés"

Hoy Donald Trump protagoniza todas las portadas con su nueva ofensiva contra los migrantes abriendo la puerta a las deportaciones masivas. Parece que ser migrante en la actualidad es más difícil que nunca. Y lo peor es que esa caja del odio que ha abierto Trump se expande por otros países. El lunes Reino Unido celebró su particular 'Día de sin inmigrantes' con miles de ciudadanos apoyando a los trabajadores extranjeros coincidiendo con el debate parlamentario sobre la visita de Trump. Durante esa movilización surgió como portavoz, casi por casualidad, un español. Su nombre es Joan Pons y sus palabras resonaron con fuerza en las calles de la ciudad.

“Llevo 17 años viviendo en Inglaterra y nunca he tenido ningún problema. Me he casado con una inglesa, mis hijos son ingleses…Pero desde hace 7 meses soy consciente de que no soy inglés”. Así resume este enfermero catalán el sentimiento de muchos de los españoles que viven en el Reino Unido en la actualidad. Para Pons, la mayoría de los ciudadanos del país está a favor de los migrantes, pero el problema tiene que ver con una minoría de los británicos que desde el 'brexit' se han hecho más visibles. "El silencio del Gobierno está favoreciendo el surgimiento de los radicales" asegura refiriéndose a la falta de condena de las políticas de Trump por parte de la actual primera ministra Theresa May. Esta minoría, según el catalán, cree ahora que tiene autoridad suficiente para decirles abiertamente que vuelvan a sus países de origen. "Y yo les digo: '¡Pero si me casa es Inglaterra'" comenta con indignación.

Las consecuencias de la polarización de la sociedad, el caldo de cultivo anti-inmigración, fomentado también por algunos medios de comunicación, se nota en el día a día desde que ganó el 'brexit'. "Más de una persona me ha dicho en el autobús que tengo que hablar inglés. Eso no me había pasado nunca. Una compañera me llamó llorando porque un paciente se había negado a que fuera su enfermera porque quería una inglesa. Es una minoría pero esta minoría se cree que el racismo está bien" denuncia Pons, cuyos hijos, asegura, también se han visto afectados en el colegio por comentarios xenófobos.

Un portavoz por casualidad

Joan, que reside en la norteña localidad de Chesterfield, se convirtió el lunes casi por casualidad en el portavoz de todos esos españoles y ciudadanos de la Unión Europea que ven con miedo el futuro. Ocurrió durante las marchas de protesta del denominado '1DayWithoutUs', el 'Día sin inmigrantes' convocado en todo el país en favor de los trabajadores extranjeros. Joan se acercó el lunes al Parlamento Británico para acudir a una audiencia con el diputado de su región y explicarle su situación. Pero era necesario también una voz que hablara en el escenario y había que elegir a uno. "De repente ví como todos mis compañeros se retiraban hacia atrás, y me encontré yo delante" explica con humor. "Subí al pódium, no sabía cuanta gente había, nunca había hablado ante 20.000 personas, fue muy impresionante".

Las consecuencias del Brexit se empiezan a notar. Muchos migrantes ya no quieren ir al Reino Unido. Otros se empiezan a marchar voluntariamente. "Desde el Brexit más de 500 enfermeros se han ido y eso hace que la Sanidad sufra. Estamos dependiendo de Europa y de personas como yo para sostener el sistema sanitario". El futuro es absolutamente impredecible. Nadie parece saber a ciencia cierta qué pasará con todos los ciudadanos de la Unión Europea una vez que se materialice la desconexión. Y esa incertidumbre no hace más que acrecentar la sensación de inseguridad personal entre los migrantes. "Lo que queremos es que nos garanticen el derecho de estancia en Inglaterra cuando antes mejor para limitar el daño que se está haciendo".

