Por qué las nuevas generaciones son diez centímetros más altas

La esperanza de vida superará en algunos países los 90 años en 2030, según un estudio elaborado por la Organización Mundial de la Salud y distintas universidades. Las mujeres españolas serán las cuartas del mundo más longevas, superando los 88 años. Los hombres serán los séptimos, llegando casi a los 84 años y medio. Y ambos sexos no solo vivirán más, sino que serán más altos. Julio Pérez, demógrafo del CSIC, ha explicado en La Ventana este y otros resultados del dicho estudio.

Las nuevas generaciones, según Pérez, miden diez centímetros más, por lo que ya podemos hacernos una idea de la estatura que tendrán los que sustenten las pensiones dentro de unos treinta años. Y este crecimiento medio se debe a la mejora en las condiciones de crianza de los niños. "Los hemos alimentado bien, los hemos cuidado y no los hemos explotado haciéndoles trabajar desde pequeños. Todos estos cambios crean unos efectos futuros inmensos, porque no son inmediatos, sino que se van viendo a lo largo del ciclo vital".

Y además de medir diez centímetros más, también vivirán varios años más. "Rondar los noventa años nos parece algo espectacular, pero son los años que van a vivir de promedio los niños que están naciendo ahora", ha apuntado Pérez. Si asombra tanto es porque, en términos históricos, no hace nada que la esperanza de vida era mucho menor: "La mitad de los niños que nacían no llegaba a los quince años. Si no hubiera habido una alta tasa de natalidad nos hubiéramos extinguido hace mucho".

Pérez, asimismo, ha aclarado que la repoblación no depende solo de los hijos que se tienen, porque la reproducción es el balance entre vidas o muertes. Por eso "lo importante también es cuántos años de vida alcanzan los niños que nacen, porque si mueren antes de llegar a edades reproductivas hablamos de una extinción rápida. Es muy ilustrativo que un niño que nace hoy en día equivale a tres de hace un siglo".

Comentarios