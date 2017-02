Parejo: "A mí me miran con lupa, pero nunca he querido irme"

"Si quieres ser protagonista tienes que tener un delantero centro", resume Parejo sobre la figura de Zaza. El delantero italiano es algo que "no tenía" el Valencia, del que Parejo dice que "siempre ha tenido un 9 reconocible". También ha querido detenerse en Fabián Orellana, el menudo extremo llegado del Celta, del que opina que tiene "un buen último pase".

Más sincero y franco se muestra sobre su propia persona."Considero que en algún momento se ha sido injusto conmigo, pero lo digo con total naturalidad", explica en torno a las críticas reiteradas que se han vertido sobre él en algún momento. No se muerde la lengua el centrocampista madrileño del Valencia CF sobre sus posibilidades de salir del equipo en enero: "hablé con el club para encontrar la mejor solución para todos, pero yo al Valencia no le voy a fallar, el Valencia me lo ha dado todo".

En verano no descarta nada,"porque en el mundo del fútbol nunca se sabe", pero reincide en la idea de que lo que se haga será de acuerdo con el club. "Ahora hay que disfrutar de esta noche", termina diciendo Dani Parejo en una entrevista tremendamente sincera.

