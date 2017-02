The Limboos y el valor de la originalidad

The Limboos son una banda que hace algo tan complicado como importante: sonar diferente. En un panorama musical en el que todo está disponible y conectado, crear un sonido propio y reconocible es en sí una enorme victoria. Ese es el mérito de esta formación asentada en Madrid que llamó la atención con Space Mambo, su debut en 2014, un disco editado por Penniman Records y producido por una figura del peso de Mike Mariconda. Con aquel primer disco el grupo giró mucho, desde burdeles perdidos a grandes festivales. Cualquier sitio valía para presentar aquellas canciones. La presentación de The Limboos llamó la atención de los amantes de los amantes de la música negra y ahora la banda regresa con nueva entrega.

The Limboos en una fotografía promocional / DODO ESTUDIOS

La banda madrileña edita este mes Limbootica, una segunda entrega que supera a su álbum de debut con un sonido cuidado, un enfoque original y unas canciones cálidas y pegadizas, buena compañía para mañanas soleadas o noches agitadas. Un álbum que confirma el brillante momento que vive esta formación que abandonó Galicia y sus trabajos con una idea clara. “Para malvivir de un oficio que no nos gusta preferimos malvivir de la música”, explicaba Roi Fontoira a Sofá Sonoro durante la promoción de su primer álbum. Para esa misión la banda se ha dejado la sangre en el estudio y el resultado apuntala aquella decisión, aquella apuesta por vivir de lo que uno ama aunque sea arriesgado.

El nuevo trabajo de los Limboos es un disco concebido para sudar, para reventar salas, para bailar sin mirar el reloj durante horas. Sus ritmos latinos, los toques soul, las reminiscencias jazzeras y la rabia del rhythm and blues son la base sobre la que se construyen canciones abrasivas como Crazy Rumba o Drunk calipson, temas que diferencian a los madrileños del resto de bandas del circuito nacional. Es música compleja y a la par sencilla, festiva y anestésica, temas que invitan a la euforia y a la sonrisa, temas como Im a fool, que adelantó el disco, o Been a whole lot of time. En conjunto Limbootica resulta un álbum fascinante y divertido, original y diferente. Un disco que saldrá esta primavera a la carretera a conocer nuevos públicos, a presentarse en sociedad. Un disco que tras su escucha invita con insistencia a volver a darle al play. Ese, quizá, sea su otro gran triunfo. Pide más. Quieres más.

