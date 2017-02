"Al periodismo le falta humildad"

Su experiencia es la de una mujer que se forjó en un mundo de hombres, cuando las redacciones eran mayoritariamente masculinas. Sus padres no quisieron que se dedicara al periodismo por ser “una profesión no apta para mujeres” pero ella, a golpe de trabajo e ilusión, hizo de aquel oficio su gran pasión: “El periodismo me ha dado mucho, es apasionante”, afirma. Su memoria todavía guarda el olor a tinta y a papel de los periódicos en los que trabajó, cuando el sonido de la linotipia y la máquina de escribir eran la banda sonora de cualquier redacción. A sus 85 años todavía atesora el consejo que el periodista Víctor de la Serna le dio cuando comenzó: “Humildad, humildad, humildad y un poco de salud”, porque le duele ver como su profesión se ha contaminado de vanidad. Nuestra invitada ha sido testigo de una España que emergió a la democracia y a un nuevo periodismo. Charlamos con Pura Ramos.

