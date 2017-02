Carles Gil: "Parece que nos da miedo ganar"

El jugador del Deportivo de La Coruña, Carles Gil, pasó por El Larguero antes del duelo ante el Leganés en Butarque. "En septiembre teníamos confianza y salían solas las cosas, ahora es todo lo contrario. En cuanto recibimos un gol, e incluso hacemos un gol, parece que nos da miedo ganar", declaró.

El delantero indicó que vienen de una racha negativa pero que vienen "con la mentalidad de que solo nos vale ganar". El Deportivo no conoce la victoria en este año, de hecho no suma tres puntos en Liga desde el 18 de diciembre ante el Osasuna. "Las sensaciones no son tan malas, algunas cosas sí que las hacemos bien, tenemos que seguir en esa línea y luego mejorar todo lo que tenemos que mejorar que también es mucho", destacó.

Carles Gil catalogó el enfrentamiento ante el Leganés como "una final" y aseguró que "juntos vamos a salir de esta y lo más rápido es ganar". "Cuando estamos en una situación así todos estamos expuestos, si que es verdad que al final el entrenador está en una situación más delicada. Nosotros tenemos confianza ciega en el grupo y no se nos pasa por la cabeza no ganar", concluyó.

