"Llevo viviendo casi un tercio de mi vida en otro país"

"Vine por una beca erasmus y luego me vien a Stuttgart a trabajar en el sector de la automoción", relata Oscar, "casi un tercio de mi vida en otro país, y te vas haciendo cada vez más de aquí y te alejas de la cultura de donde te has criado". Óscar no descarta regresar pero es cierto que "vas echando raíces", por ejemplo, él se ha casado con una mujer alemana. "Es un proceso complicado el emigrar, el enfrentarte a cosas distintas, ya no solo de cultura, también de educación. Es lo complicado pero tambien lo bueno, porque te hace ver las cosas de otra forma y aprender", concluye.

