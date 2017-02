Isabel Pantoja y Maluma, ¿futura canción juntos?

Como cada semana, Marcela Sarmiento y José Antonio Ponseti analizan la actualidad de la semana en Estados Unidos. En esta ocasión con especial atención las nuevas medidas antinmigración del Gobierno y al plan de rearme nuclear de Donald Trump. Un panorama, que, como explica Ponseti, hace que tengamos la sensación de que "volvemos a los años 60" y a esa carrera armamentística que cuadra mucho con ese discurso de 'América primero' que proclama el republicano.

Además, con Joaquín Hurtado, comentamos un encuentro cuando menos especial. El que se produjo esta semana en el Festival Viña del Mar, en Chile, entre Isabel Pantoja y el cantante de reggaeton Maluma. Durante la conversación, que quedó plasmada en un vídeo subido a Instagram por la manager del artista colombiano, se ve cómo la tonadiñera mira fijamente a los ojos durante unos segundos al cantante que responde con un "no me mires así que me intimidas".

