¿Por qué en lugar de papeleras no existen "plastiqueras", si la mayoría de veces se echan plásticos? No me diréis que no es una pregunta ingeniosa. Pero no menos que esta: ¿Por qué cuando va a llover se pone la nube negra, si la nube es blanca y el agua es transparente? Y qué me decís de esta otra: ¿Un jabalí es un cerdo gitano? Es que sois de miedo, de verdad.

