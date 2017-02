Ander Herrera: "Ibrahimovic nos pone la cabeza como un bombo"

Un exultante Ander Herrera analiza en 'El Larguero' la victoria del Manchester United ante el Southampton (3-2) que ha dado un nuevo título al equipo de Mourinho, el segundo en lo que va de curso.

"Aquí es el menos importante de los importantes. Pero es el primero y los equipos que nos han tocado no han sido fáciles", dice Herrera de la Copa de la Liga conquistada este domingo en Wembley. "A veces el escudo gana finales y hoy ha sido el caso", resume.

Sobre Ibrahimovic, que en esta final hizo dos goles, el último a falta de tres minutos para el final, sólo tiene elogios. "Aparece en los momentos cruciales. Me preguntan mucho por él pero es que ya no sé qué decir", comenta. "En cada entrenamiento nos pone la cabeza como un bombo. Hay que convivir con éste con lo competitivo que es", dice entre risas.

Sobre su situación en el equipo y sobre Mourinho dice: "No me puedo quejar. Estoy jugando muchísimo. Le tengo que agradecer mucho al míster porque me está dando mucha confianza".

Y sobre su amigo David de Gea comenta: "Ya no es sorpresa. David lleva tres años seguidos siendo el mejor del equipo, en el equipo ideal de la Liga... Es un portero que da puntos y eso es muy importante". De los rumores que apuntan a la marcha del portero español al Real Madrid dice: "Él es un tío muy tranquilo y que tiene un buen contrato aquí y está muy bien valorado aquí. Es un ídolo de la afición. Si sigue aquí va a ser una leyenda. Yo no me quiero ni plantear que se vaya a ir".

Comentarios