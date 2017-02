Goyo Jiménez: "El humor tiene que ser sanador"

Goyo Jiménez lleva años haciendo reír. A sus espaldas decenas de monólogos acreditan su capacidad de hacerlo, sobre todo poniendo el acento en las situaciones cotidianas. Ahora está pluriempleado, tiene dos espectáculos, "Bytheway" en Madrid, con el que estará hasta el mes de abril, todos los viernes y sábados, en el Cine Capitol, y "Mas difícil todavía" en Barcelona también hasta abril, los domingo por la tarde, en el Teatro Borrás.

El puente aéreo en el que está viviendo propicia que se presente como mediador entre Rajoy y Puigdemont, “yo mismo me estoy proponiendo, me ofrezco de mediador, les propongo que se den al sexo y que nos dejen en paz a los demás".

Goyo Jiménez actúa como una guía de viajes, a través de sus monólogos podemos saber cómo se desenvuelve un español que aterriza en Estambul o las diferencias que tenemos con los estadounidenses, y ahí, en EEUU es donde hace una escala más larga. Para Goyo los americanos son diferentes, bromea con la nueva era Trump, “han dicho vamos a frenar y así nos cogen". Considera que para ser presidente de EEUU los requisitos que se exigen son muy laxos, “sólo se necesita ser estadounidense”.

Nacido en Melilla y de padre sevillano se considera albaceteño, porque allí es donde se ha criado, "utilizo mucho el humor albaceteño pero hago humor más global". Acaba de volver de Argentina, un país que asegura que "consuela".

Cuando Goyo Jiménez tiene en mente un chiste no puede callárselo, "me hace ulcera y lo suelto", Pero tiene muy claro el donde fija la línea. El límite tiene que estar en el daño, "el humor tiene que ser sanador", matiza. El humor tiene que ser canalla pero "tiene que tener una reflexión sanadora porque el humor nace del miedo", es la sensación de alivio que te hace sentir que sigues vivo: "si el humor no es pomada y no es curativo, no es humor".

Uno de sus programas de humor favoritos fue "tengo una pregunta para usted", -el programa en el que varios ciudadanos hacían preguntas al presidente del gobierno-, aunque considera “que cualquier informativo” de hoy es un programa que hace risa.

Goyo Jiménez participó durante mucho tiempo en el club de la comedia como monologuista y también como guionista, y confiesa que uno de los invitados con mayores dificultades para interpretar sus textos fue Alfredo Urdaci, "le costó pero el entendió que tenía que reconducir su carrera", reconvertirse fue complicado, comenta. Tambíen Julio José Iglesias porque no entendía bien los textos.

El humor, la risa, los estados de ánimo, el amor o la reflexión caben en Goyo Jiménez. Sus monólogos son historias de la vida real, donde nuestras acciones se convierten en una comedia y los protagonistas principales somos nosotros.

Comentarios