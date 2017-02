Dos trabajadoras de la sanidad pública vasca acumulan 412 contratos en cuatro años

El sindicato ELA ha registrado ante el Departamento de Sanidad dos reclamaciones para exigir las indemnizaciones correspondientes a los 215 y 197 contratos, respectivamente, que han tenido dos trabajadoras de Osakidetza en los últimos cuatro años. En un comunicado, el sindicato ha recordado que hace un mes registró una reclamación de otra trabajadora sanitaria que acumuló 141 contratos interinos, cifra que, pensaban, no podría superarse.

"Hace un mes pensábamos que no podría haber nada peor y esta semana nos hemos encontrado con esas dos sorpresas", ha lamentado Peio Igeregi, responsable de Sanidad del sindicato. Las "sorpresas" son los 215 y 197 contratos que han encadenado durante los últimos cuatro años dos auxiliares de enfermería de 53 años y de 60 años que han ido haciendo sustituciones por bajas o vacaciones. Es "de las situaciones más dramáticas" que han visto en el sindicato, pero temen que a medida que vayan dando más información a la plantilla de Osakidetza y hagan más reclamaciones seguramente se encontrarán con más sorpresas de este tipo.

"Solemos decir que Osakidetza es la mayor ETT (Empresa de Trabajo Temporal) del País Vasco", ha contado Igeregi. La tasa de temporalidad en la Sanidad pública vasca es de un 40%, mientras que el mercado laboral vasco tiene una temporalidad de aproximadamente un 24%. Por lo tanto, la temporalidad en la sanidad pública vasca es dieciséis puntos mayor que en la media del mercado laboral. "Se supone que la Administración debería ser ejemplo de dignidad y estabilidad en la contratación, y resulta que es todo lo contrario".

"Es legal, pero no ético"



La mayoría de los contratos han sido por "pequeñas sustituciones, bajas, vacaciones de otra parte de la plantilla...". Sin embargo, en otros casos son "directamente fraudulentos porque vienen a ocupar puestos estructurales mediante contratación temporal". En esta situación contractual, sostiene Igeregi, habrá unas 4.000 personas. Es un procedimiento "legal, pero no ético", y desde el sindicato comparan los contratos de Osakidetza con los de cero horas de Gran Bretaña. Este tipo de contrato estipula que los trabajadores están obligados a tener una vinculación con la empresa y sin embargo no tienen ninguna obligación diaria de horas de contrato. "Con la Administración pasa lo mismo: si esta gente hubiese denegado alguno de los 215 contratos, al día siguiente no les habrían llamado".

Comentarios