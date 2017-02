Manu Carreño: "Eso de lanzar la piedra y esconder la mano está muy mal"

El Larguero de este lunes fue algo distinto, se escapó durante hora y media del fútbol y se acercó a la casa de Jorge Lorenzo en Andorra. Manu Carreño y todo el equipo se marchó al principado para hacer una función muy especial en el Museo de Lorenzo. El mallorquín despachó largo y tendido sobre todos los temas de actualidad y valoró de forma sincera su aterrizaje en Ducati.

En el plano futbolístico, la radio nos llevó a Villarreal para hablar y mandar un fuerte abrazo a Sergio Asenjo, el portero del club amarillo. Después de romperse el cruzado de su rodilla izquierda, lanzó un mensaje de tranquilidad y espera superar esta cuarta lesión en esa articulación.

Por último, Manu Carreño también habló de la polémica del día, las palabras de Fernando Roig sobre Gil Manzano y las bolsas del Real Madrid con las que salía del Estadio de La Cerámica. Para Manu Carreño el presidente se equivoca porque "todos los equipos regalan", y no por eso un árbitro ve un penalti o deja de verlo.

No entendí muy bien, y han pasado ya más de 24 horas, lo que el presidente del Villarreal quiso decir con eso de que Gil Manzano salió del Estadio de La Cerámica con bolsas del Real Madrid. ¿Ha querido decir algo? O ha querido decir simplemente que lleva una bolsa del Real Madrid, no, probablemente haya querido decir que después del penalti que le pitaron que no era penalti encima el árbitro tenía la cara de salir con una bolsa del Real Madrid. ¿O ha querido decir algo más? Insinuar que los árbitros se pueden vender a los grandes.

Yo creo que se ha equivocado, eso de lanzar la piedra y esconder la mano está muy mal. Creo que no es propio de un presidente como Fernando Roig, que no suele tener este tipo de declaraciones. Algo, que además, hacen todos o casi todos los clubes en primera división. El Barça regala bolsas donde van bolígrafos, pins, alguna camiseta y también el Atlético, y también el Real Madrid... y también el Villarreal, que también ha regalado a árbitros una bolsa o bolsas donde van detalles de ese tipo, camisetas, banderas, banderines o una bufanda.

Es una polémica innecesaria que no viene a cuento y que poco tiene que ver con la decisión de Gil Manzano de pitar ese penalti, que repito, no era. A veces te benefician y a veces te perjudican, pero lo de hacer creer que el árbitro salió con una bolsa del Real Madrid y por eso benefició al equipo blanco, creo que eso sobró de todas, todas.