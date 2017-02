Núñez Villaverde: "El aumento del gasto militar no mejorará la seguridad en EEUU"

El incremento del gasto en defensa no mejorará la seguridad de Estados Unidos, la debilitará”. La frase es de Jesús Núñez Villaverde, cordirector del Instituto de Estudios sobre Conflicto y Acción Humanitaria, que ha analizado en Hoy por Hoy el incremento del gasto militar de Estados Unidos anunciado por la administración Trump. Núñez Villaverde cree que el anuncio puede genera “una aceleración de la carrera armamentística en la que seguro que van a entrar países como Rusia o China”. Y recuerde que la tendencia a incrementar el gasto en defensa no es nueva ya que tanto Alemania como China lo han hecho en los últimos años.

Pese a esto, el analista considera que este mayor gasto “tiene poco sentido práctico porque Estados Unidos no está implicado en guerras con potencias que cuestionen su liderazgo. Donald Trump ha identificado como su prioridad luchar contra el terrorismo de DAESH y el terrorismo no se puede solucionar con medidas militares.” Y en esta línea insiste: “el incremento del gasto en defensa debilitará a Estados Unidos porque si va acompañado de un recorte en la ayuda al desarrollo se reproducen esquemas del pasado que no funcionan.” “La seguridad no se consigue con más carros de combate o más misiles sino aplicando instrumentos económicos para atender aquellos territorios donde se pueden estar germinando procesos de violencia que pueden atentarr contra intereses estadounidenses.

Núñez Villaverde sí ve una posible justificación detrás del incremento del gasto en defensa: “apostar por activar el complejo militar industrial de Estados Unidos es un recurso clásico para salir de recesiones o para impulsar la economía”. O incluso cree que Trump puede pensar en otro tipo de amenazas como los ciberataques o incluso la carrera militar en el espacio.

Ubide: "Debe cuadrar un círculo muy complicado"

En cambio el director gerente de Goldman Sachs, Ángel Ubide, recuerda que "los presupuestos que anuncia la Casa Blanca rara vez se llegan a materializar porque es el Congreso el que decide y legisla." En todo caso, Ubide ve difícil cumplir lo anunciado por Trump porque "de algún sitio van a tener que sacar la financiación. Su idea es aumentar el gasto militar, reducir impuestos, reducir el gasto no militar y además proteger las pensiones y la asistencia sanitaria y eso es cuadrar un círculo muy complicado".

En todo caso, Ubide avisa que parte del optimismo con el que el mundo económico recibió la victoria de Donald Trump se está desinflando: "se está empezando a ver lo dífícil que va a ser llegar a la reforma fiscal que están prometiendo y a alguna de las otras medidas que ha propuesto".

