Baltasar Garzón no entiende la “insistencia” de la Justicia y del Gobierno para "que no se toque nada" del Valle de los Caídos

“El Supremo tiene la responsabilidad histórica de superar esta fase” de reconocimiento a las víctimas del franquismo, ha dicho Baltasar Garzón en una entrevista en ‘Hoy por Hoy’. Para el exjuez ha llegado la hora de que la Justicia haga algo para convertir el Valle de los Caídos en “un espacio de memoria”.

Garzón, que hace un año presentó junto a los abogados Manuel Ollé y Eduardo Ranz un recurso para trasladar los restos de Francisco Franco y de José Antonio Primo de Rivera a otro lugar, ha lamentado que no haya habido hasta ahora una respuesta política ni judicial para aplicar la Ley de Memoria Histórica. “Estamos indignados. En el Valle de los Caídos hay símbolos que incitan al odio. No favorecen la reconciliación. No entiendo esa pertinaz insistencia en que no se toque nada”. Y ha añadido que con el recurso no buscan la “venganza” sino la “reparación” de las víctimas y de sus familias. “No sé por qué no lo entienden las autoridades judiciales ni gubernamentales”.

Ha sido especialmente crítico con el Partido Popular porque, a su juicio, ha “deshecho” la Ley de Memoria Histórica: “Ha eliminado todo el presupuesto para su aplicación pero en cambio hay una subvención de 340.000 para el Valle de los Caídos”.

El exjuez no solo pide el traslado de los cadáveres de Franco y de José Antonio a otro lugar, “al que decidan sus familiares”, sino que se exhumen e identifiquen las víctimas de la dictadora enterradas en el Valle de los Caídos y que se pongan sus nombres en el monumento “para que todo el mundo pueda saber lo que allí ocurrió”.

Entiende que, si el Tribunal Supremo les da la razón, la Iglesia “no debería poner obstáculos” para reconvertir el Valle de los Caídos en un monumento a la memoria, similar a otros que ya existen por el mundo.

