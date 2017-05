Frenar la muerte

Se puede ralentizar el envejecimiento, pero aún no sabemos porqué envejecemos. Alcanzar la inmortalidad no está a nuestro alcance, de momento, pero si alargar la vida. Ya sea por la vía de la ciencia, ya sea a través de una mejora de las condiciones de vida. El último estudio de la Organización Mundial de la Salud avanza que la esperanza de vida superará los 90 años en algunos países desarrollados para el 2030. El caso es que podemos ralentizar el envejecimiento, aún no sabemos por qué envejecemos.

Junto a Juan Carlos Izpisúa, científico y responsable de investigaciones sobre cómo revertir el envejecimiento en el Instituto Salk de La Joya, California, abordamos este asunto: vivir más tiempo y sobre todo, vivir mejor.

