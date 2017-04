De la exclusión a la exclusividad. Barrios para turistas.

Esta semana reunimos a nuestros humoristas gráficos. José María Pérez "Peridis", Julio Rey, Mauro Entrialgo y Aleix Saló. Además de comentar la actualidad de corrupciones, detenciones y mociones de censura vamos a hablar del problema de la vivienda en las principales ciudades del mundo.

La Gentrificación y Turistificación de los centros urbanos.

Primero algunos barrios del centro de las ciudades se abandonan, se degradan y nadie quiere vivir, ni siquiera pasar por allí. Más tarde, se empieza a poner de moda y se trasladan a vivir grupos sociales de prestigio que lo ponen de moda, se revaloriza y reforma de manera que se convierte en referente de la ciudad entera. Se pasa de los tugurios a los locales de capuccinos y muffins. De la exclusión a la exclusividad. Álvaro Ardura es arquitecto y urbanista y coautor con Daniel Sorando de "First We Take Manhattan. Se vende ciudad". Ardura califica este proceso como "destrucción creativa de las ciudades" que expulsa a ciudadanos del centro hacia las periferias. El fenómeno de la gentrificación supone la sustitución de los vecinos habituales de un barrio del centro de una ciudad por otros de clase alta: ejecutivos, artistas... el problema está cuando el barrio acaba convertido en un parque turístico, sin tejido social ni vida vecinal. Una vuelta de tuerca más de la especulación llega con los apartamento turísticos. Hay calles que tienen edificios enteros dedicados a esto, de manera que los únicos vecinos que hay en el barrio es la gente que está de paso.

Airbnb factura 5 veces más que la mayor cadena hotelera

Lo que empezó como una buena idea de economía colaborativa, ha acabado convertido en un monstruo que nadie sabe cómo controlar. Airbnb sin tener ni un solo hotel factura al año 5 veces más que Marriot, la mayor cadena hotelera del mundo.

La mayoría de ciudades europeas están planteando maneras de controlar el alquiler de apartamentos turísticos. En Barcelona hay 17 mil pisos para turistas y se ha convertido en un auténtico problema para sus habitantes. Los precios de la vivienda en el centro han aumentado un 50% en los últimos 4 años. Lo mismo podríamos decir de lugares turísticos como Palma o Ibiza que viven desde hace años situaciones graves de alojamiento para los trabajadores de temporada.

Comentarios