"He recibido el Premio Extraordinario de Grado de mi promoción con 51 años"

Lola ha recibido en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de Jaén el Premio Extraordinario de Grado de su promoción y el premio al mejor expediente de su curso en el 2015/2016. Lo que se sale de lo habitual es que lo ha hecho 51 años. Lola estudió el Grado en Educación Primaria, especialidad en Francés y lo hizo, al principio, con miedo: " Por una parte, tenía miedo de no ser capaz de conseguirlo: estoy trabajando, tengo unos padres mayores... pero he contado con la ayuda de mi hija y mi marido. Y, por otra parte, también tenía miedo a no encajar en el alumnado, afortunadamente me equivoqué", nos cuenta. Sobre las reacciones de su entorno, "algunas personas me decían que estaba loca, ¡¡a mi edad!!, que para qué quería estudiar si ya tenía un trabajo muy bueno, que si no iba a tener tiempo para mí, pero, afortunadamente la mayoría de las personas de mi entorno más cercano me han apoyado y animado en todo momento, especialmente mi familia: mi marido, mi hija y mis padres", relata.

Para Lola "han sido unos años excepcionales. Ha sido un placer para mí recibir cada una de las clases, realizar la infinidad de trabajos que teníamos que hacer en grupo, la relación con el profesorado" y por ello "animo a todas aquellas personas, que en su día no pudieron o no quisieron estudiar, que sepan que la edad no es un impedimento, ni una excusa. No hay que dejar que nada ni nadie nos quite las ansias de aprender, de reciclarnos, de sentirnos activos porque ya tengamos cierta edad".

