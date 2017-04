515 muertes en el último año por siniestralidad laboral

En el último año, 1.200.000 personas en España sufrieron un accidente laboral. De ellos, más de medio millón causaron baja en su empresa y 515 murieron (476 durante la jornada y 131 in etinere). Hoy se celebra el 'Día Internacional de la Seguridad en el Trabajo", con un aumento de un 5% en las bajas por siniestralidad laboral con respecto al año anterior, (datos del sindicato UGT). Hoy hemos querido poner nombres a esas cifras, y cargarlas de sentido. Saber quién hay detrás de algunos de estos accidentes.

Xisco Cannaves sufrió un accidente laboral en 2007 en que se quemó las piernas y por lo que permaneció más de dos años y medio de baja. Llevaba puesto el uniforme y las botas de seguridad, pero se filtró líquido a través de las lenguetas. En un primer momento estuvo 220 días sin poder trabajar, después estuvo litigando con su empresa por problemas relacionados con su baja.

Meses después el TSJ le concedió una incapacidad parcial, (un 33%) por las secuelas que le quedaron tras el accidente. Ahora continúa en la compañía pero asegura que "está apartado" tras todos los procesos judiciales en los que se enfrentado con la empresa.

Diego Luque es otro caso de trabajador que ha sufrido un accidente laboral. Diego trabaja en una empresa de instalación y mantenimiento eléctrico y ha sufrido un accidente hace un mes, está de baja desde entonces.

Estaba trabajando montando un cajero bancario, él sólo, con un contrato de aprendiz, no de operario, y la instalación eléctrica había que montarla a cinco metros de altura. Miró si debía atarse pero no había nada porque era un recoveco pequeño y oscuro y no vio nada en donde sujetarse, así que subió si atarse, dio dos pasos y el techo se derrumbó. Diego cayó de espaldas a cinco metros de altura, a las seis de la mañana.

Fruto del accidente tiene cinco vértebras rotas y una fractura en la pelvis, además de varios huesos rotos de su pierna izquierda. Los médicos estiman que tardará alrededor de ocho meses en recuperarse. Ahora tiene que descansar, acudir a revisiones periódicas y esperar a que pueda comenzar la rehabilitación.

