"Zidane es injusto"

"Yo creo que Zidane está siendo injusto. Y está siendo injusto con algunos jugadores del Real Madrid que cada vez que salen demuestran que están en condiciones para ser titulares en este equipo. Porque lo hacen con rendimiento, juego, resultados... y fundamentalmente creo que con Isco es con quien más está siendo injusto. El espectáculo que dio el otro día en La Coruña, la confianza con la que está ahora mismo... a mí siempre me han enseñado que los buenos tienen que jugar siempre e Isco es ahora mismo el jugador más en forma del Real Madrid".

"No entiendo que Isco no esté en cada partido en el terreno de juego. En la Liga, en la eliminatoria contra el Atlético de Madrid... Isco lo tiene que jugar todo. El problema que tiene Zidane es el mismo que han tenido los últimos entrenadores del Madrid: la BBC. Esa BBC de la que dijo Zidane que era innegociable, que si estaban bien lo iban a jugar todo. Uno suele ser esclavo de sus palabras y en este caso Zidane lo ha sido. Porque el otro día rozaron el ridículo contra el Barcelona. Gareth Bale no terminó ni la primera parte porque estaba lesionado".

"Luis Enrique dice que si hay una mínima duda, Iniesta no juega. Zidane no pensó en esto. ¿Consecuencias? Mosqueas a los que se merecen jugar y no juega: Isco no jugó ni un minuto contra el Barcelona (hay que recordar que el Madrid perdió contra el Barça); pierdes a Bale para un tramo importantísimo de temporada... para mí no ha sido justo Zidane y no ha sido valiente. Tiene que ser muy duro estar en el Real Madrid y soportar la presión de decir voy a dejar a Bale en el banquillo cuando otros se lo han ganado, pero ahí es cuando un entrenador demuestra personalidad. El problema de Zidane es el que han tenido muchos entrenadores en el Real Madrid y yo pensaba que el francés iba a acabar con eso. Pero al final ha hecho lo que todos los demás".

