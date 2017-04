Las reflexiones del militante más longevo del PSOE sobre el estado del partido

Aunque apostó por Sánchez en 2014, ahora no le convence, entre otros, por sus guiños a Cataluña, Manuel Martín Rueda, un malagueño de 102 años, es el militante socialista más longevo que podrá participar en las primarias a la Secretaría General del PSOE, y ha decidido hace unos días dar su aval a Susana Díaz para que pueda ser candidata.

Martín, que milita en el PSOE desde 1930, si bien también antes estuvo en las Juventudes Socialistas, asegura que también votará a Díaz porque le gusta el "planteamiento que ha hecho de la situación política actual en Andalucía" y confía en la presidenta de la Junta de Andalucía porque "buena prueba de lo que realmente está dispuesta a hacer es lo que está haciendo en este pequeño país que se llama Andalucía".

Este malagueño, que nació el 23 de diciembre de 1914 y es militante de la Agrupación Socialista del Distrito Guadalmedina de la capital malagueña, sostiene que en esta ocasión Pedro Sánchez no le ha "convencido", pese a que "sí" le convenció "la vez pasada", en las primarias de 2014.

Ese distanciamiento con el ex secretario general, según explica en una entrevista, lo argumenta Martín porque no le gusta la "exaltación" actual de Sánchez. "No me gusta su forma de ver la política catalana, no me gusta a pesar de que Felipe González en su tiempo habló un poco a favor de los catalanes, eso sigue sin gustarme. Yo me decido por Susana, no sólo por el hecho de la situación política catalana y la situación de Pedro sobre Cataluña".

"Me gusta Susana por la forma en la que se está desenvolviendo en Andalucía y, si en Andalucía está haciendo las cosas medianamente bien, supongo que luego en la Presidencia del Gobierno podríamos respirar de otra manera a como estamos respirando ahora", reflexiona.

Nada de ruptura

Martín cree que Díaz no sólo vencerá en las primarias del 21 de mayo y será secretaria general del PSOE sino que alcanzará la Jefatura del Gobierno porque "Susana se las sabe todas, y lo que se propone conseguir lo consigue. Susana vale mucho", aseveró.

Este militante de 102 años, que para el censo de Ferraz figura "con toda probabilidad como el militante más mayor", hace una reflexión de la situación general del PSOE y rebaja la tensión que algunos dirigentes y socialistas hacen sobre el panorama de la organización. No ve riesgo alguno de ruptura, aunque reconoce que la situación sí es "un poco gravosa".

"La situación del partido, yo la veo normal. Creo que después de la elección de secretario general, la cosa va a normalizarse mucho porque los dimes y diretes se van a terminar, y las aguas volverán a su cauce, no cabe la menor duda".

Y comenta que, como "prueba de ello", cuando en el año 29 pertenecía a Juventudes Socialistas había una "trifulca" dentro del partido porque los jóvenes "éramos de Largo Caballero y el partido de Julián Besteiro y había una lucha, una lucha entre padres e hijos que luego quedó en nada, eso es lo que yo espero que ocurra ahora", recordó.

Por todo ello, sostiene desde la experiencia, que la "incomodidad" que hay ahora, se "eliminará a los cuatro días de la elección" del nuevo líder del PSOE, donde su apuesta está en Susana Díaz, hoy presidenta de la Junta y secretaria general del PSOE en Andalucía.

