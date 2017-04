TELEVISIÓN | ¿Arriesga las nuevas series españolas?

¡Escucha La Script!

Con la llegada de las plataformas de televisión online a España, Netflix, HBO, Amazon, y la reconversión de Movistar Televisión hacía las series, hay mucha expectación por lo que será o dará de sí la nueva ficción televisiva en nuestro país. De momento ni HBO ni Amazon se han pronunciado todavía sobre qué productos españoles financiarán o producirán, ha sido Netflix quien ha tomado la delantera en este sentido. Mientras Movistar prepara su apuesta de series españolas, La zona, La peste y Vergüenza, para la próxima temporada, la cadena americana ya ha lanzado su primera serie hecha en España, Las chicas del cable.

En el momento en el que se anunció que sería esta la primera serie en rodar aquí, con la productora Bambú, creadora de productos como Velvet o Gran Hotel, hubo revuelo en la crítica por pensar que Netflix no apostaba por el riesgo; sino que buscaba un público femenino, el que le falta, según anunció Ramón Campos, responsable de Bambú, en la presentación europea de Netflix, celebrada este año en Berlín.

JOSE M ROMERO

Las chicas del cable es un drama de cuatro protagonistas, trabajadoras de la compañía Telefónica -casualmente, la propietaria del gran rival en España de Netflix, Movistar Plus. Son jóvenes y guapas y viven a finales de los años veinte, en plan ola del sufragismo y emancipación de la mujer. Sin embargo, ¿hay una clara apuesta por planteamientos feministas? ¿Están estas mujeres subordinadas al amor romántico como en la mayorías de las ficciones televisivas de nuestro país?

La otra serie que llega a la televisión esta próxima semana es La casa de papel, la nueva apuesta de Antena 3, cadena de televisión generalista. El productor es Javier Colmenar, el mismo de la serie Vis a vis, drama carcelario que imitaba a Orange is the new black, la serie de Netflix. La casa de papel es un thriller que narra el mayor atraco de la Historia de nuestro país en el que un grupo diverso de maleantes, que responden a nombres de ciudades como apelativo, tratan de robar 2.400 millones de euros en la Casa de Moneda y Timbre. Protagonizada por Alba Flores, Úrsula Corbero o Paco Tous, la serie busca traer el género de atracos a la pequeña pantalla.

