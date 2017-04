"Los racistas sienten que pueden expresarse"

No es un término legal pero se conoce como “ciudades santuario” a las localidades de Estados Unidos que se niegan a cooperar con las autoridades federales de inmigración para desarrollar redadas masivas, deportaciones aleatorias o detenciones de personas que no tienen papeles pero que no han cometido crímenes.

El término nació en la década de los 80, cuando el alcalde de Los Ángeles reclamó a la policía local que dejara de interrogar a la gente de raza negra para conocer su estatus migratorio. La llegada de Trump al poder ha vuelto a despertar el interés por estas ciudades… Más de doscientas en todo el país se oponen a secundar la política migratoria que el presidente ha comenzado a desarrollar.

Trump considera a estas ciudades como refugios de delincuentes y en enero, poco después de llegar a la Casa Blanca, firmó una órden que cortaba los fondos federales de millones de dólares hacia las ciudades que no secundaran sus políticas. Un juez federal la ha frenado esta semana pero será el Supremo quién tenga la última palabra.

Tomás Regalado, alcalde republicano de Miami, es uno de los representantes locales que se oponen a esta política de Trump. "Tenemos la misión de servir y proteger a todos, no sólo a los que tengan papeles", asegura Regalado que apunta a otra consecuencia que puede acarrear esta política del presidente... que los implicados o testigos de delitos o crímenes no denuncien ni colaboren con la policía por miedo a ser deportados.

