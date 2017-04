La fiesta del Levante en El Larguero

El Levante ha conseguido ante el Oviedo certificar su ascenso a Primera a falta de seis partidos para que acabe la liga. Yago de Vega ha charlado con los principales protagonistas del gran año de los granotas en un día tan especial.

El primero que pasó por el micrófono de José Manuel Alemán fue el entrenador, el principal estratega de la gesta levantina, José Ramón López Muñiz. "Era fundamental empezar bien el año para estar tranquilos. El trabajo de los jugadores ha sido excelente. Han preferido ser un buen equipo que lo individual", reconoció.

El siguiente en hacer partícipe a todo el mundo de la alegría del Levante, fue su máximo goleador y actual pichichi de Segunda, Roger Martí. "Estoy muy contento porque mis goles han ayudado a mi equipo a estar arriba", comentó el delantero, para añadir qué tiene ahora entre ceja y ceja. "Nuestro objetivo colectivo ya está, ahora voy a pelear por el pichichi", explicó.

Por último, pasó el presidente, Quico Catalán, que reconoció haberse quitado un peso de encima. "He disfrutado mucho este año. Nos habíamos metido en la cabeza que había que volver sí o sí", apuntó, para añadir de quién se acordó tras la victoria ante el Oviedo, "me he acordado de mi abuelo. Por él toda mi familia es del Levante".

Comentarios