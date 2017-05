La elegancia de kalimotxo

El kalimotxo no es precisamente la bebida con mejor fama del universo, y en España se ve como una bebida no demasiado refinada propia de fiestas populares o botellones.

Sin embargo, de cuando en cuando lo reivindican desde el extranjero. Lo último es que Pepsi publicó hace poco en sus redes sociales una receta de kalimotxo, pero ya antes el New York Times lo había defendido como una bebida digna.

Algunos cocteleros han intentado dignificar el kalimotxo, usando vinos decentes y añadiendo limón, naranja y cosas similares.

El rebujito, se puede definir como el kalimotxo del sur, en el sentido de que mezcla un vino con un refresco de gran consumo, en vez de Coca-Cola, Seven up. También comparte con el kalimotxo los parabienes del New York Times, que la incluyó en su libro de las mejores recetas de la historia.

Podremos considerar cutres el kalimotxo y el rebujito, pero si algún combinado con vino se ha denigrado, es la sangría, que pocos españoles la beben, y ya sólo la toman los guiris. Es una pena, porque en verano y bien hecha entra bien. Consejos: no usar materiales de tercera. La maceración también es importante: dejar la fruta reposando fuera de la nevera con el vino, el azucar y el licor, si se le pone. Y en el último momento, añadir el hielo y un poco de gaseosa.

El coctelero Marc Álvarez pone fresas en un bol, les echa un poco de azúcar y de agua, y las congela. Luego las saca, y en el mismo bol, pone rodajas de naranja, romero, canela y vino. Lo deja 24 horas en la nevera, y luego lo cuela. Lo sirve frío SIN hielo, para que no se quede aguada.

