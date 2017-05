Irene Escolar: "Hay que defender a los personajes, pero no salvarlos"

Hasta el 7 de mayo se representa en el teatro Pavón de MadridBlackbird, una obra que se centra en el conflicto inabarcable del deseo, el amor o el abuso que se da entre un adulto y una menor. En Hoy por hoy nos ha acompañado una de sus protagonistas,Irene Escolar, que se pone en la piel de Una.

Una y Ray son una mujer y un hombre que se vuelven a ver 15 años después de haber vivido un encuentro que dejó grandes heridas. El público, desde el inicio de la obra, debe juzgar lo que ocurre en escena. Escolar describía lo difícil que es desprenderse de los sentimientos que se proyectan en el escenario. "Me cuesta dormir después del vaivén de emociones que es esta función", explicaba.

La función transmite al público diferentes sensaciones acerca de lo que les pasa a los personajes: el abuso, el poder, el amor, la soledad; y los conduce hasta el desenlace, donde incluso quedan algunas suposiciones sin resolver. "El teatro está para activar la conciencia, generar preguntas, activar los casos más aislados", manifestaba.

Como actriz, piensa que no debe juzgar a los personajes a los que interpreta. "Hay que defender a los personajes, pero no salvarlos", decía. No tienen que caer en preocuparse por que el público siempre empatice con ellos o que simpaticen. "Siempre será más real en el escenario", comentaba.

El texto de la obra cautivó tanto a la actriz que se hizo con sus derechos y decidió sacarla adelante cuando cumpliera los 28, la edad del personaje. "Era una función que es absolutamente realista y tiene una gran poesía latente", detallaba. "Siempre he encontrado un refugio en el teatro, porque he podido evolucionar como actriz", concluía.

Comentarios