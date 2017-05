Juan Revenga, nutricionista: "Es más una medida recaudatoria que de salud pública"

"Es como mandar a la guerra a un soldado armado con una espada de madera para enfrentarse a todo un ejército", así ha descrito el nutricionista Juan Revenga el impuesto que desde este lunes se aplica en Cataluña para gravar las bebidas azucaradas. Una subida que recae directamente en el consumidor y que Revenga considera "insuficiente".

Recuerda lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud que fija al menos un gravamen del 20% del valor inicial de producto. En el caso de la medida en Cataluña, el tanto por ciento varía en función de la concentración de azúcar. En el mismo informe, también recomienda ayudar con la bajada del precio de otros alimentos saludables, algo que según explica el nutricionista, no está haciendo ninguna administración. "Es más una medida recaudatoria que de salud pública", concluye.

Revenga afirma que lo importante no es modificar el hábito del consumo, sino tener en cuenta los marcadores de salud y éstos no han mejorado en los lugares donde se aplicó el impuesto. "Son medidas que no están enmarcadas dentro de un programa general para mejorar la salud pública", cuenta para explicar su falta de efectividad.

"Nadie va a dejar de tomar una bebida azucarada porque le suban uno o dos céntimos", concluye. Revenga está convencido que dentro de cinco años, medidas como ésta, serán utilizadas como "arma arrojadiza" por la industria para "tirar a la cara" a los legisladores, cuando se ponga de relieve que "no ha servido para nada" para mejorar el pronóstico de salud de los ciudadanos. Ha recordado que en el Reino Unido sí se aplica el gravamen de al menos el 20% recomendado por la OMS.

