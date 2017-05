'Pasaje al amanecer', la película que reflexiona acerca de hasta dónde llega nuestro derecho a elegir

Este viernes se estrena una película que reflexiona sobre nuestra libertad de elección, sobre la pertenencia, y que ahonda en lo más íntimo de las familias. La historia comienza en una Nochebuena familiar, en 2004. Una celebración aparentemente tranquila hasta que Javier, el hijo pequeño de una familia que es fotoperiodista, anuncia que se va a Irak. Y esto desencadena una tormenta de sentimientos e infiernos personales que afectará a todos los miembros de la familia. El filme, ópera prima de Andreu Castro, está protagonizado por Elvira Mínguez, que interpreta a la madre del joven profesional. Ambos han estado este lunes en La Ventana para ofrecer más detalles del largometraje.

Mínguez es Carmen, la madre del joven fotoperiodista, al que interpreta Nicolás Coronado. Ella se opone rotundamente a que su hijo arriesgue su vida yendo a cubrir la guerra e intenta convencer a su marido para que la ayude a impedírselo. "Cuando un hijo te pone en la tesitura, porque lo que hace es colocar a los padres en la tesitura de preguntarse dónde están esos valores que le han inculcado, por muchas veces que me hice esta pregunta durante el rodaje, me temo que la respuesta es que hubiera hecho lo mismo", ha asegurado la actriz.

La abuela de la familia es Manuela, a la que da vida la veterana Lola Herrera. Este personaje es crucial. Frente al idealismo de Javier, ella sí ha vivido una guerra, ha conocido de cara el horror que su nieto ni atisba. La película es el contrapunto entre el nieto que quiere vivir la guerra y la abuela que preferiría no haberla conocido. Castro reconoce que el papel había sido creado pensando en la propia Herrera, así que le presentó el libreto esperándola en la puerta del teatro en el que trabajaba la actriz. Y Mínguez en cuanto supo que compartiría cartel con Herrera no se lo pensó dos veces: "Es un referente. Yo tenía muchas ganas de trabajar con ella. Lo único que esperaba es que no me sacara del cuadro".

Castro pretente mostrar en esta cinta la incomunicación que impera en nuestro entorno, en nuestra propia familia, la fragilidad del ser humano y "cómo de rápido puede romperse todo". Pero la guerra no es una excusa para ello. Porque también quiere contar cómo parece que la guerra está a miles de kilómetros pero, sin embargo, alcanza a esta familia en su propia casa."Y hablar, asimismo, sobre la gran mentira que, a mi parecer, fue la Guerra de Irak", ha confesado el director novel.

