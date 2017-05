¿Son los animales sujetos de derecho?

Este lunes hemos reflexionado junto a Irene Lozano sobre un tema muy sensible y que tiene que ver con nuestra relación con los animales. ¿Tienen derechos? ¿Son sujetos éticos? En febrero se aprobó una iniciativa en el Congreso de los Diputados, por unanimidad, para que los animales no sean considerados bienes muebles, como los considera nuestro actual código penal, que no puedan ser, por poner un ejemplo, bienes objetos de embargo. La iniciativa es una proposición no de ley, es decir, les una mera indicación política al Gobierno, que es el que tiene que cambiarlo y que de momento no lo ha hecho.

Nuestra relación con los animales es uno de los temas que en la actualidad tiene más preguntas sin respuestas, sobre todo jurídicas. A la pregunta de cómo debemos relacionarnos con ellos hay infinidad de respuestas. Y esto no es solo de ahora. Forma parte del pensamiento humano desde hace miles de años y aún no terminamos de establecer una normas. ¿La filosofía se ha preocupado por esta relación?

"Todos los animales somos hermanos, los animales humanos somos hermanos de los animales no humanos" decía Pitágoras. El famoso filósofo y matemático también creía que "mientras los hombres sigan masacrando a sus hermanos, los animales, reinará en la tierra la guerra y el sufrimiento y se matarán unos a otros, pues aquel que siempre dolor y muerte no podrá consechar ni el amor, ni la alegría, ni la paz". Bien analizada su frase, ha afirmado Lozano, es una reflexión antropocéntrica. No cuestiona el sufrimiento causado a los animales per se, porque merecen ser protegidos, sino por las repercusiones que tiene sobre las propias personas. Será también siglos despues la posición de otros filósofos como Locke.

Para Aristóteles, sin embargo, las plantas existen para los animales no humanos y éstos para ellos. Descartes era incluso más radical. "Él afirmaba que los animales no tienen alma, que son autómatas y que carecen de lenguaje. Pará él los ruidos que emiten son simples respuestas automáticas a determinadas situaciones. Y al no tener alma , no pueden experimentar ni placer ni dolor", ha explicado Lozano.

Algunos siglos después, Jeremy Bentham, utilitarista inglés, tenía una posición más matizada e interesante: "El pensaba que los animales tienen capacidad de sentir dolor y alegría, tienen capacidad de sufrir, y que por ello nuestra obligación moral como seres humanos es no causarles dolor innecesario".

