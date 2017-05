Pau Donés: "La vida te va poniendo pruebas y las superas por huevos o porque te las crees"

Hoy saludamos a Pau Donés para desearle suerte con la gira que estrenará mañana en San Sebastián. Hemos recordado el año 2001 en el que Pau Donés fue invitado a cantar Guantanamera junto a Pavarotti y Celia Cruz, y aprovechando el encuentro, Donés le regaló al maestro un jamón y un vino. “Le he traído este vino y este prosciutto", relataba Pau "y lo coge, me sonríe y dice: esto no es prosciutto, esto es jamón de jabugo”.

El vocalista de Jarabe de Palo vuelve a los escenarios, en plena lucha contra un nuevo cáncer, casi por prescripción médica ya que, como aclaraba en tono de broma el propio Pau, el psiquiatra le dijo “o te subes a los escenarios o te tiras por la ventana”. El lema de 50 palos es a la vida no hay que echarle huevos, hay que echarle ganas, “casi nunca he hecho nada por cojones, la vida te va poniendo pruebas y las superas o por huevos, o porque realmente te lo crees”, ha reafirmado el músico.

Hablando sobre su trato con el personal del Vall d’Hebron le asombra “el grado de compromiso al que puede llegar al ser humano”, como por ejemplo las enfermeras que después de trabajar en largos turnos nocturnos, antes de irse pasan por la habitación del enfermo y te preguntan “¿qué, cómo has pasado la noche rey, te falta algo?”, y eso es algo que a Pau le hace dar cuenta de lo mucho que tiene que aprender todavía.

Hay tres cosas que le gustan a Pau Donés, estar en la montaña, navegar y el escenario, que le produce sensación de bienestar incomparable. Pero Donés ha explicado que su sensación es a partir de la conexión con el público, el momento en el que siente “placer, joder qué bien estamos aquí, ¿no?”. Y además en la gira de ahora el grupo va a volver a pisar escenarios que hacía tiempo que no visitaban y sobre todo, los teatros que “te contagian esa atmósfera de cultura que desde tantos años se viene desarrollando”.

Hace 20 años Pau Donés sorprendía con 'La Flaca', Javier Sardá comenzaba Crónicas marcianas y Gemma Nierga tomaba las riendas de La ventana donde precisamente una de las primeras entrevistas fue a Pau Donés, y como anécdota curiosa, el cantante recuerda que el único premio Ondas que ha recibido en su vida se lo otorgó Gemma Nierga en los años próximos a 1997.

